ضبط شخصين فى القاهرة يديران مصنع غير مرخص لتصنيع محلول عدسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بإستئجار شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وإستغلالها فى إدارة منشأة لتصنيع وتغليف منتج محلول خاص بالعدسات اللاصقة، وإستخدام علامة تجارية "بدون ترخيص" أو الحصول على الإشتراطات اللازمة من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 8500 عبوة مجهزة لتعبئة محلول العدسات، 4000 عبوة من محلول حفظ العدسات اللاصقة، 3000 حافظة للعدسات اللاصقة، 1000ملقاط عدسات بلاستيكى، وكمية من خامات التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.