نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة و8 طن دقيق بلدي مدعم بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مديرية التموين بالتصدي لكافة ممارسات الغش التجاري أو تهريب السلع المدعمة وحيازة وتداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر حفاظًا على سلامة المواطنين.

اطلع محافظ الجيزة على تقرير مجهودات مديرية التموين خلال الأسبوع الماضي والذي تضمن قيام المديرية بتحرير عدد 90 محضر جنحة وعدد 520 محضر إثبات حالة للمخابز المخالفة بالإضافة إلى ضبط 447 بطاقة تموينية بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية بناحية منشأة القناطر.

كما أوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أنه تم ضبط كمية من الدقيق المهرب مقدارها 160 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بناحية مراكز البدرشين والصف وأوسيم وأطفيح وحى المنيرة.

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وإداراتها الفرعية قامت بضبط إحدى السيارات التي تقوم بتهريب السولار وتم التحفظ على 4000 لتر سولار بناحية مركز منشأة القناطر وكذلك تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بغش السماد الزراعي بناحية مركز الصف وتم التحفظ على 160 طن من المنتج النهائي والخامات المستخدمة في التصنيع وكذلك تم التحفظ على الأدوات والآلات المستخدمة.

IMG-20250504-WA0006

IMG-20250504-WA0009

IMG-20250504-WA0007