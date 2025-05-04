رئيس جمهورية القُمر: مفتى بلادى السابق "أبى الروحى" تأهليه كان فى الأزهر

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس جمهورية القمر المتحدة، السيد عثمان غزالي، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم والثقافة والدعم السياسي المتبادل.

الرئيس غزالي: زيارة مصر شرف كبير وتقدير عميق لحفاوة الاستقبال

وأعرب الرئيس عثمان غزالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب جلسة المباحثات الرسمية بقصر الاتحادية، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا هذه الزيارة بـ "الشرف الكبير" الذي مُنح له ولبلاده.

وأشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه منذ لحظة وصوله إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تحتضن أشقاءها من الدول الإفريقية بروح من الأخوة والدعم.

إشادة بالروابط الثقافية والتعليمية ومكانة الأزهر في تأهيل الكوادر القمرية

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، سلط الرئيس غزالي الضوء على عمق العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وجمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تدريب وتأهيل العديد من الكوادر القمرية في مختلف المجالات.

وأكد أن مؤسسة الأزهر الشريف كان لها دور بارز في تأهيل الدارسين من بلاده، لافتًا إلى أن مفتي جمهورية القمر المتحدة السابق تلقى تعليمه في الأزهر وكان يعتبر الأزهر الشريف "أباه الروحي".

كما أوضح أن عددًا كبيرًا من الطلاب القمريين يدرسون حاليًا بالأزهر الشريف، مما يعزز من جسور التواصل والتكامل بين الشعبين الشقيقين.

دعم قمري مستمر لمصر في المحافل الدولية

وفي سياق متصل، أكد الرئيس غزالي أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم السياسي لجمهورية مصر العربية في مختلف المحافل الدولية، مشددًا على موقف القُمر المتحدة الثابت والداعم للقضايا المصرية والقضايا الكبرى التي تهم المنطقة والعالم بأسره.

وأشار إلى أن التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية يعكس مدى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين القاهرة وموروني.