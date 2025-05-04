رئيس جمهورية القمر: مصر شريك استراتيجي في تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، في لقاء رسمي بقصر الاتحادية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عثمان غزالي عن عميق شكره وتقديره لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل "شرفًا كبيرًا" له ولبلاده، معبرًا عن الامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقوها منذ وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيسان، أكد غزالي على الروابط الثقافية والتعليمية الوثيقة التي تجمع بين مصر وجمهورية القمر المتحدة.

وأشار إلى أن مصر قدمت دعمًا كبيرًا لبلاده، خاصة في مجال تدريب الكوادر المحلية، مشيدًا بتعاون الأزهر الشريف في تأهيل العديد من الدارسين من قُمُر.

وقال غزالي: "الأزهر الشريف كان له دور كبير في تأهيل مفتى جمهورية القمر السابق، الذي كان يعتبر الأزهر بمثابة والده الروحي".

وأضاف أن العديد من أبنائهم قد تلقوا تعليمهم في مصر، مما يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين.

كما لفت الرئيس غزالي إلى أن جمهورية القمر تستمر في دعم مصر على الساحة السياسية الدولية، مشددًا على موقف بلاده الثابت في دعم القضايا الكبرى التي تهم العالم، وتأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.