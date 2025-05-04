نقيب الإعلاميين يشارك في ملتقى "دور الإعلام في التعايش السلمي" بجامعة الدول العربية

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات ملتقى "دور الإعلام في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي"، المقرر انعقاده في 8 مايو 2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ينظم الملتقى قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة نخبة من مسؤولي الإعلام والأوساط الأكاديمية.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية دور الإعلام في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم الخطاب الإيجابي والمعتدل كوسيلة لبناء السلام الاجتماعي ومجابهة التطرف والانقسام.

من بين المشاركين في الملتقى: عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق؛ الأستاذ الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق؛ الأستاذ الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية؛ المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ والدكتور عصام فرج، مدير مركز بحوث الرأي العام.

كما يشارك في الملتقى الدكتور جمال الشاعر، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة؛ الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة.

من الشخصيات الإعلامية البارزة المشاركة: علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة النهار؛ الإعلامي محمد علي خير؛ الإعلامي خيري رمضان؛ والإعلامي طارق علام.

ويشارك أيضًا كل من أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار؛ الكاتب أحمد فوزي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين؛ وأحمد محمد سليمان، رئيس تحرير بوابة الجمهورية.

ومن الحضور أيضًا: الأستاذ الدكتور عادل صالح، عميد كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية؛ الأستاذ الدكتور توفيق أكليمندوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية؛ الأستاذة الدكتورة رشا علام، عميدة كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.

كما تشارك تمارا الزيات، رئيس مكتب الاتصال بالأمم المتحدة للدول العربية.

ويفتتح الملتقى سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين على أهمية الإعلام كأداة رئيسية لنشر قيم السلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ومواجهة خطاب الكراهية والتمييز.

ويؤكد هذا الملتقى على أهمية دور الإعلام في ترسيخ قيم التفاهم والتعايش، وضرورة دعم الخطاب الإيجابي والمعتدل، كوسيلة لبناء السلام الاجتماعي ومجابهة التطرف والانقسام.