نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة الحضانات لخدمة أكبر عدد ممكن من أطفالنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

أهمية الملف

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية تعد مرحلة حاسمة في تكوين شخصية الأطفال.

كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الحضانات لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال في مصر.

زيادة الفصول وتوسيع الخدمات

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد فصول الحضانات أو رياض الأطفال عن طريق استغلال أي منشآت حكومية متاحة لهذا الغرض، وأوضح أن الحكومة مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لزيادة أعداد الفصول.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر تحتوي على 30 ألف فصل للحضانات، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 100 ألف فصل لتغطية جميع الطلاب، مما يعني أن هناك حاجة إلى 70 ألف فصل إضافي.

لذلك، تمت مناقشة استغلال المنشآت الحكومية كفصول لرياض الأطفال، بما في ذلك تعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة والمهارات الأولية.

مقترحات وزيرة التضامن الاجتماعي

وفي إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف الحالي للحضانات في مصر، حيث أشارت إلى أن عدد الحضانات الإجمالي يبلغ 16،560 حضانة، مع نسبة تراخيص تقترب من 80%.

كما تم تجهيز 50 حضانة جديدة لتلبية احتياجات الأطفال في مختلف المناطق، وأضافت أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، مع تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة.

خطة وزيرة التضامن الاجتماعية للمستقبل

لفتت الوزيرة إلى الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وضمان جودتها، التي تشمل التحاق 13 ألف طفل إضافي بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة.

كما تشمل الخطة تدريب 2،308 ميسرات ومربيات ومديري حضانات وأولياء الأمور، وتعميم منهج موحد مناسب لهذه المرحلة العمرية.

التحديات والحلول المطروحة

كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع، وعرضت عددًا من الحلول التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الإسكان والمرافق والتنمية المحلية.

الخطوات المستقبلية

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتيسير إجراءات ترخيص الحضانات غير المرخصة، وتنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية.

كما تم تحديد أهمية استغلال المباني غير المستغلة في المدن الجديدة كمراكز رياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص لهذا النشاط.

مقترحات وزير الإسكان

من جهته، قدم وزير الإسكان مقترحات لاستغلال الأراضي في المدن الجديدة لزيادة عدد الحضانات.

وأشار إلى أنه تم تسليم 27 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى إمكانية تحويل الوحدات التجارية غير المستغلة إلى حضانات.