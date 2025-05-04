نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لزيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم الأحد، بهدف استعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وقد حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

رؤية رئيس الوزراء: أهمية التعليم المبكر

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية ملف التعليم المبكر ودوره الحيوي في تكوين الأطفال قبل المرحلة الابتدائية.

وأضاف أن الفترة السابقة على التعليم الابتدائي تشكل فترة حاسمة في تطور الطفل، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بزيادة عدد الحضانات لتلبية احتياجات الأطفال في هذه المرحلة.

كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى زيادة أعداد فصول رياض الأطفال، من خلال استغلال المنشآت الحكومية المتاحة وتكييفها لتلبية هذا الاحتياج المتزايد.

مقترحات لزيادة عدد الفصول ودور الحضانة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، استعرض الوضع الحالي لعدد الحضانات في مصر، موضحًا أنه يوجد حاليًا نحو 30 ألف فصل لرياض الأطفال، بينما نحتاج إلى 100 ألف فصل لاستيعاب جميع الأطفال.

وقال الوزير إن هناك عجزًا في الفصول يصل إلى 70 ألف فصل، مما يستدعي استغلال المنشآت الحكومية مثل المدارس والمباني غير المستغلة لتوفير فصول جديدة.

كما اقترح أن يتم تخصيص جزء من المباني الحكومية لاستضافة فصول رياض الأطفال.

الحالة الحالية للحضانات في مصر

من جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الوضع الحالي للحضانات في مصر، حيث أوضحت أن إجمالي عدد الحضانات في مصر بلغ 16،560 حضانة، وأن نحو 80% منها مرخصة.

كما أشارت إلى أنه تم إنشاء 50 حضانة جديدة مؤخرًا. وأضافت الوزيرة أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات يصل إلى 621 ألفًا و806 أطفال.

وأكدت مرسي على الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، والذي يهدف إلى تحسين معايير التشغيل وزيادة عدد الحضانات بما يتماشى مع احتياجات الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات.

خطة المستقبل: تطوير القطاع وتنمية الطفولة المبكرة

استعرضت الوزيرة في الاجتماع الخطة المستقبلية لزيادة عدد الحضانات بحلول عام 2027. وتتمثل أهداف الخطة في إلحاق 13 ألف طفل إضافي بالحضانات، رفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة.

كما تشمل الخطة أيضًا تدريب 2308 ميسرات ومربيات، إضافة إلى تعليم أولياء الأمور في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

كما قدمت الوزيرة سيناريوهات مختلفة للتوسع في الاستثمار لزيادة عدد الحضانات، بما يشمل حلولًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

التحديات والحلول المطروحة

ناقشت الدكتورة مايا مرسي عددًا من التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومنها إجراءات التراخيص المعقدة، ونقص الأراضي لبناء الحضانات في بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص للتعامل مع الحضانات غير المرخصة، كما سيتم تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية.

التعاون بين الوزارات لتوسيع نطاق الحضانات

أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد الحضانات في المدن الجديدة قد بلغ 27 حضانة، منها 13 حضانة تعمل حاليًا، و14 حضانة لم تدخل الخدمة بعد.

كما أشار إلى أن هناك 77 حضانة جاهزة للتسليم خلال العامين المقبلين. وأكد الوزير على أن هناك دراسة لتحويل الوحدات التجارية غير المستغلة إلى حضانات.

خطة رئيس الوزراء لزيادة الفصول وتحسين ظروف التعليم المبكر

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة استغلال المباني غير المستغلة في المدن الجديدة وتحويلها إلى حضانات ورياض أطفال.

كما طلب إجراء حصر شامل للأماكن التي يمكن استخدامها كحضانات في مراكز الشباب وقصور الثقافة، مع تيسير إجراءات الترخيص اللازمة.

ووجه رئيس الوزراء أيضًا بضرورة دراسة تغيير بعض المباني السكنية إلى أنشطة رياض أطفال أو حضانات برسوم رمزية، ووضع كود مواصفات للحضانات في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات ومن 4 إلى 6 سنوات.