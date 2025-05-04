نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسى: اتفقت مع الرئيس عثمان غزالى على الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وكان في استقبال الرئيس غزالي لدى وصوله الرئيس السيسي، الذي عبر عن ترحيب كبير به في مصر، مؤكدًا أن مصر تعد البلد الثاني له، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أن هذه العلاقات تمثل أساسًا قويًا للبناء عليه في المستقبل.

مباحثات مثمرة لتعزيز التعاون الثنائي

أعرب الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس غزالي عن سعادته البالغة بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس غزالي، مؤكدًا أنها كانت مثمرة ومثمرة للغاية.

وأوضح السيسي أن اللقاء تمحور حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية.

وأضاف الرئيس السيسي أن الجانبين اتفقا على العمل المشترك في توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

دعم خطة التنمية في القمر المتحدة

وفي سياق التعاون بين البلدين، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة المصرية والشركات المصرية لدعم خطة التنمية في جمهورية القمر المتحدة.

وأشار إلى أن مصر مستعدة تمامًا للتعاون مع جمهورية القمر في مجالات متعددة مثل الصحة، السياحة، والبنية التحتية.

وأضاف السيسي أن مصر تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بالتعاون المشترك.

توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية

من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات مع الرئيس غزالي عكست توافقًا كبيرًا في الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال السيسي إن الجانبين ناقشا القضايا الهامة التي تخص المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، القرن الأفريقي، والمنطقة البحرية الحمراء.

كما تناول الجانبان أيضًا قضية مكافحة الإرهاب، مؤكدين على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.

الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات بين الجانبين أكدت أيضًا التزام البلدين بالحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة في مواجهة القضايا الدولية المختلفة.

واتفقت الرؤى بين الجانبين على تعزيز العمل المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الاستقرار والرفاهية في القارة.