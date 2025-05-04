الرئيس السيسى يؤكد استعداد الحكومة المصرية لدعم خطة التنمية فى جمهورية القمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 02:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.