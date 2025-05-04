الرئيس السيسي: اتفقت مع الرئيس عثمان غزالى على الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 02:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم- الأحد-عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.