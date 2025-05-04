نظام جديد في الثانوية العامة 2025…..اللغات الثانية خارج المجموع وتعديلات شاملة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 02:35 مساءً - تبدأ وزارة التربية والتعليم تطبيق تعديلات جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2025، أبرزها خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع الكلي، لتتحول إلى مواد نجاح ورسوب فقط، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط عن الطلاب والتركيز على المواد الأساسية.

اللغات الأجنبية الثانية التي تشمل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية والإنجليزية (كلغة ثانية)، ستُختبر بنظام "البابل شيت" القائم على أسئلة الاختيار من متعدد فقط، دون أي أسئلة مقالية، ما يسهل عملية التصحيح الإلكتروني ويوفر دقة أكبر في رصد الدرجات.

أما الطلاب الخاضعون للنظام القديم بسبب الإعادة أو التأجيل، فسيؤدون نفس المواد بأسئلة تشمل الجوانب المقالية، لكونها ما تزال مضافة للمجموع لديهم، ما يعني وجود نظامين امتحانيين متوازيين في نفس العام.

الوزارة من جانبها، انتهت من وضع الأسئلة لجميع المواد، مع التأكد من دقتها وخلوها من الأخطاء، بالإضافة إلى الانتهاء من تعريب امتحانات اللغات الأجنبية، بحيث تكون النسخ العربية والأجنبية متطابقة تمامًا، لضمان العدالة بين الطلاب في المدارس الرسمية للغات.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، بدأت الوزارة بالفعل استعداداتها لطباعة وتوزيع الامتحانات، وسط خطة تأمين محكمة بالتعاون مع عدة جهات، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في 14 يونيو المقبل، على أن تُعقد امتحانات الدور الثاني في 16 أغسطس 2025.