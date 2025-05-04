نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم و6 أكتوبر ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويرافقه النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مشروعات الصرف الصحي بنطاق حي بولاق الدكرور وحي الهرم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم و6 أكتوبر للإطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقا للخطة الزمنية المحددة.

حيث أستمع الشهابي، إلى شرح من مهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الانجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في المشروع مؤكدا علي أهمية المشروع في القضاء علي مشكلة الطفوحات المتكررة للصرف الصحي بالمنطقة.

وأستكمل نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمعاينة شوارع نبيل طه والعمدة وعمرو بن العاص بنطاق حي الهرم مشددا بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنسيقية لسرعة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي مع التوجيه بتذليل أي معوقات قد تطرأ علي سير الأعمال مشددا علي ضرورة التواصل المباشر في أي مستجدات طارئة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ويسري رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياة الجيزة، ومحمد عبد العظيم المشرف علي المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وطارق فاروق مدير مشروعات الصرف بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة ومسؤلي شركات كهرباء جنوب القاهرة والأتصالات والغاز والمكاتب الأستشارية والشركات المنفذة للمشروعات.

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