الرئيس السيسى يؤكد استعداد الحكومة المصرية لدعم خطة التنمية فى جمهورية القمر

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه الحار بالرئيس غزالي، معتبرًا أن مصر هي البلد الثاني له، وأكد تقديره العميق للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشكل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه في المستقبل.

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية

خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد اللقاء، قال الرئيس السيسي إن المباحثات بين الجانبين كانت مثمرة، وتم خلالها مناقشة أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وأشار السيسي إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات متعددة، لا سيما الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

دعم التنمية في القمر المتحدة

وفي إطار التعاون الثنائي، أكد الرئيس السيسي استعداد الحكومة المصرية والشركات المصرية لدعم خطة التنمية في جمهورية القمر المتحدة.

كما أعرب عن استعداد مصر الكامل للتعاون في مجالات الصحة، السياحة، والبنية التحتية، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية

من جهة أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات بين الجانبين عكست توافقًا في الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن أبرز هذه القضايا، القضية الفلسطينية، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة.