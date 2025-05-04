نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسى: اتفقنا على تعزيز التعاون مع جمهورية القمر الاتحادية بالمجالات الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، في قصر الاتحادية، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ترحيب الرئيس السيسي بالرئيس غزالي

ورحب الرئيس السيسي بـ الرئيس عثمان غزالي، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية القمر، مؤكدًا أن الروابط بين البلدين تشكل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه لتعميق التعاون في المستقبل.

مباحثات مثمرة بين الرئيسين

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بين الرئيسين في قصر الاتحادية، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس غزالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية

تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وجمهورية القمر، حيث تم تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار بما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.