عاجل- توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجمهورية القمر.. تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وغزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين في إطار دعم العلاقات الثنائية.

مذكرة تفاهم حول آليات التشاور السياسي بين مصر والقمر

في خطوة تهدف إلى تعزيز التشاور السياسي والتنسيق المشترك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية القمر.

نهدف هذه المذكرة إلى تنظيم آليات التشاور السياسي بين البلدين بما يساهم في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما في ذلك القضايا الإقليمية والدولية.

إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية

وفي إطار تسهيل التعاون الثنائي، تم توقيع اتفاق بين حكومتي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل حركة المسؤولين بين البلدين وتعزيز التواصل السياسي والإداري بشكل أكثر فاعلية.

توقيع اتفاقية شاملة للتعاون بين مصر والقمر

كما شهد الرئيس السيسي ورئيس جمهورية القمر التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، التعليم، الصحة، والطاقة.

مذكرات تفاهم بين وزيري خارجية البلدين

تم توقيع مذكرات تفاهم بين وزيري خارجية البلدين، حيث تم التركيز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية.

تعزيز العلاقات بين مصر وجمهورية القمر

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية القمر، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.