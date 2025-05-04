نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة العمالة غير المنتظمة ترتفع إلى 1500 جنيه.. تفاصيل الصرف والشروط الكاملة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة وتحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه سنويًا لكل عامل، وذلك ضمن التوجيهات الرئاسية بزيادة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة منحة عيد العمال إلى 1500 جنيه لأول مرة

اعتمد وزير العمل، اليوم الأربعاء، صرف منحة عيد العمال بقيمة 1500 جنيه لكل عامل من المسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل منحًا دورية للعمالة غير المنتظمة في المناسبات والأعياد الرسمية.

وقد بلغ إجمالي ما تم اعتماده لصرف المنحة نحو 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه، لتشمل ما يقرب من 200 ألف عامل غير منتظم، حسب التقديرات الرسمية.

دعم إضافي من بند الحوادث.. 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي

كما اعتمد الوزير مبلغ مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، ليتم صرفها لـ 12 عاملًا تعرضوا لحوادث في محافظات قنا، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، وأسوان.

وقد تم تخصيص 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا لكل عامل مصاب، في خطوة تعكس حرص الدولة على توفير رعاية شاملة في حالات الطوارئ.

صرف المنحة مع بداية شهر مايو 2025

أكد وزير العمل أن منحة عيد العمال للعام 2025 تُصرف بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو، موضحًا أن هذا العام يشهد زيادة المنحة من 1000 إلى 1500 جنيه لأول مرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأضاف جبران أن العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا تحصل على 6 منح سنوية يتم صرفها في الأعياد والمناسبات، بتمويل من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

كيفية التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم من خلال:

عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

تسجيل العامل عن طريق المقاولين أو الشركات المتعامل معها.

ملء الاستمارات الرسمية في مواقع العمل أو المديريات المختصة.

ويشترط أن تكون بيانات العامل دقيقة ومحدثة لضمان استحقاق الدعم وصرف المنح في مواعيدها.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للعاملين المستحقين صرف المنحة من خلال:

مكاتب هيئة البريد المصرية في مختلف المحافظات.

باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط دون الحاجة لأي مستندات إضافية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل عدة شروط أساسية للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلات تجارية أو تأمينات اجتماعية.

أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسم العامل مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

السن بين 20 و60 عامًا.

توجيهات رئاسية واستمرار في الرعاية والدعم

أوضح الوزير محمد جبران أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدعم والرعاية مستمران لضمان حماية العمالة غير المنتظمة وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.