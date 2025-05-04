أمطار رعدية تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد تقلبات جوية مفاجئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد بتاريخ 4 مايو 2025، حيث أن هناك فرصة باستمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق في الجمهورية.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن هناك هطول أمطار متوسطة في شدتها ورعدية أيضًا في بعض الأحيان على السواحل الشمالية الشرقية، بجانب مدن القناة، وخليج السويس وسيناء.

مع احتمالية أن تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، بالإضافة إلى أمطار خفيفة متقطعة على محافظة القاهره الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تدفق السحب الرعدية الممطرة فوق محافظة دمياط، كما لوحظ نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

و أشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح قد يكون متقطع ألا أنه يسهم في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، لاسيما في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة في فترات الليل والصباح الباكر، وأكدت ضرورة الحذر أثناء التقلبات الجوية، خاصة عند القيادة في ظل احتمالات وجود أتربة عالقة في الهواء.

كما ذكرت الهيئة أن شهر مايو يشهد عادة تغيرات جوية سريعة نظرًا لطبيعته الانتقالية بين الربيع والصيف، ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.