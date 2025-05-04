2000 طبيب أسنان في مهب الضياع.. برلماني يواجه أزمة المسميات الجامعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 01:30 مساءً - بادر النائب أيمن أبو العلا بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، ووزير الصحة، وهذا من أجل علاج أزمة رفض اعتماد ماجستير والدكتوراه "الاستعاضة السنية المثبتة" و"المتحركة" التي تصدر من قبل الجامعات المصرية في الكثير من الدول، وعليه تم تعطيل مستقبل ما يزيد عن 2000 طبيب أسنان مصري.

عزي أبو العلا سبب الرفض بأنه مجرد اختلافات شكلية في مسميات الدرجات العلمية، مع العلم أن الساعات والمحتوى يتطابقان مع كافة معايير "الاستعاضة السنية" الدولية، مما تسبب في ضياع العديد من فرص العمل والعقود والزمالات ومكتسبات مهنية ومالية قام هؤلاء الأطباء بخسارتها.

كما طالب النائب الحكومة بإصدار توجيه ملزم من المجلس الأعلى للجامعات لتوحيد مسمى الدرجة إلى "ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية" فقط والقيام بوضع آلية سريعة لمنح خريجي المسميات السابقة شهادات جديدة أو إفادات معتمدة بمعادلة المسميات.

ودعا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة جهات الاعتماد الأجنبية وتشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفوري للإجراءات، وأكد على أن تعديل المسمى إداري بسيط سينقذ مستقبل آلاف الكفاءات ويحافظ على سمعة التعليم المصري.