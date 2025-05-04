نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يشدد علي ضرورة ضبط الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور مديري الأمن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، وعدد من المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى مشاركة بعض المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم الشأن العام في جميع المحافظات.

تهنئة بعيد العمال وتأكيد على دور العمال في التنمية

استهل مدبولي الاجتماع بتقديم التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم العمود الفقري لعملية التنمية التي تشهدها الدولة، وأنهم يساهمون بجهدهم في بناء مستقبل مشرق لمصر وشعبها.

التأكيد على التنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن

رحب رئيس الوزراء بالحضور، مشيرًا إلى أهمية وجود مديري الأمن بالمحافظات في هذا الاجتماع لزيادة التنسيق مع المحافظين بشأن عدد من الملفات الهامة، خاصة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد على ضرورة التنسيق اليومي على كافة المستويات لضمان التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات.

حسم ملف البناء المخالف ومنع تكرار سيناريو التصالح

أكد مدبولي أن الدولة أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن منظومة المتغيرات المكانية باتت ترصد المخالفات في مهدها، ولن يتم تقنين أي مخالفة بعد إصدار قانون التصالح الجديد.

وأشار إلى أن تقييم أداء المحافظين سيكون مرهونًا بمدى نجاحهم في التصدي لتلك المخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتكرار دوامة "مخالفة ثم تصالح".

الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية وضرورة اليقظة الأمنية

وجه رئيس الوزراء المحافظين ومديري الأمن باليقظة التامة خلال المرحلة المقبلة، في ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة التصدي لأي مخالفات أو محاولات للخروج عن القانون، مع أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بأفضل صورة.

ضبط الأسواق وتوفير السلع استعدادًا لعيد الأضحى

أوضح مدبولي أن أحد الملفات التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا هو ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وشدد على ضرورة التنسيق مع الغرف التجارية والتجار، ومتابعة الأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما أكد أهمية إقامة "سوق اليوم الواحد" في المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ووجه بمتابعة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لضمان وصول السلع إلى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

متابعة توريد القمح وتيسير الإجراءات للمزارعين

تطرق رئيس الوزراء إلى ملف توريد القمح، مشيرًا إلى ضرورة تيسير إجراءات تسليم المحصول للمزارعين، ومتابعة عمليات التوريد بشكل يومي، لما لهذا الملف من أهمية استراتيجية في تأمين احتياجات الدولة من القمح المحلي.

عرض وزيرة التنمية المحلية حول المتغيرات المكانية والأسواق

من جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا شاملًا حول عدة ملفات، أبرزها ضبط الأسعار، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وموقف تقنين أراضي الدولة.

وأكدت الوزيرة أنه تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض لبيع السلع بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما أشارت إلى تفعيل المبادرات المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

تشكيل لجان تفتيش لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار

أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات الرقابية، للمرور على الأسواق والمنافذ والشوادر، والتأكد من توافر السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وخاصة من يقومون بعمليات احتكار أو تخزين للسلع.

متابعة منظومة المتغيرات المكانية وتفعيل أدوات الردع

استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية خلال شهر أبريل، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت ردود المحافظات بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع التعديات، وتم تحليل تلك الردود لتحديد نسبة التنفيذ ومدى الاستجابة.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة عن إعداد نموذج تجريبي بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتعزيز آليات المحاسبة الفورية والردع، يشمل ربط محاضر المخالفات بالمراكز التكنولوجية وحرمان المخالفين من الدعم الحكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم.

كما تضمن النموذج ربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ لضمان سرعة التحرك تجاه المخالفات.

حملات مكثفة لإزالة التعديات وحفظ حقوق الدولة

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لا تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقدمت بيانًا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن حملة الموجة 26، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لاسترداد حقوقها ومنع أي تجاوزات.

وشددت على أن الرقابة مستمرة، والتعامل سيكون فوريًا مع أي محاولة تعدٍ، في سبيل الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق الانضباط العمراني في جميع المحافظات.