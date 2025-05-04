نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مواجهة مخالفات البناء وضبط الأسواق جزء من تقييم أداء أي محافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى مشاركة بعض المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجاء الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها مخالفات البناء، واستقرار الأسواق، واستعدادات الدولة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

تحية لعمال مصر وتأكيد على دورهم في النهضة التنموية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، معربًا عن تقديره لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في مختلف المحافظات، ومؤكدا أن سواعد العمال تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر.

تعزيز التنسيق بين المحافظين ومديري الأمن لمواجهة المخالفات

وخلال كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق الكامل واليومي بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات حيوية، على رأسها مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في هذا الملف، وأن هناك توجيهات صارمة بعدم السماح بعودة هذه الظاهرة مجددًا.

وأضاف أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد المخالفات في مهدها، مشددًا على عدم تقنين أي وضع مخالف بعد إصدار قانون التصالح الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن مواجهة هذه التعديات أصبحت جزءًا من تقييم أداء المحافظين، قائلا: "لن نقبل استمرار دوامة التصالح ثم المخالفات، هذا الملف سيتم غلقه نهائيًا حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين."

الاستعداد للانتخابات.. والتشديد على اليقظة الكاملة

وفي ضوء قرب الاستحقاقات الانتخابية، وجه مدبولي المحافظين ومديري الأمن بضرورة رفع درجات الاستعداد واليقظة، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للإخلال بالنظام العام أو مخالفة القوانين، مشيرًا إلى أن الأرض الزراعية تمثل ثروة قومية لا يمكن تعويضها، ويجب حمايتها بكافة الوسائل.

ضبط الأسواق وضمان توافر السلع قبل عيد الأضحى

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والغرف التجارية لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة إقامة شوادر وسوق اليوم الواحد في جميع المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومتابعة حركة المنافذ الثابتة والمتحركة باستمرار.

متابعة توريد القمح وتيسير إجراءات التسليم

كما شدد على أهمية متابعة ملف توريد القمح، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان توريد الكميات المطلوبة للجهات الرسمية، دعما لخطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

منال عوض: إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومحاصرة التعديات

من جهتها، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضا شاملا حول الجهود الجارية بالتنسيق مع المحافظات لضبط الأسواق، موضحة أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة شوادر ومعارض، وإعادة توزيع المنافذ المتحركة بالمحافظات، والتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى تشكيل لجان تفتيش مشتركة تضم ممثلين من الوحدات المحلية ومديريات التموين وغيرها من الجهات الرقابية، للتأكد من توافر السلع والتصدي لأي حالات احتكار أو تخزين غير مشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تطوير منظومة المتغيرات المكانية وميكنة محاضر المخالفات

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة موقف المتغيرات المكانية والردود عليها خلال شهر أبريل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط على تطوير منظومة الرصد، وربط محاضر المخالفات بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بهدف حرمان المخالفين من الدعم الحكومي والخدمات لحين تصحيح أوضاعهم.

كما تم ربط المنظومة بمراكز الطوارئ والسيطرة لضمان سرعة التحرك، وتم إعداد نموذج تجريبي يتضمن مقترحات لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في جميع المحافظات.

إحصائيات ومؤشرات الأداء في ملف الإزالات

وفي ختام العرض، قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي التعديات التي تم إزالتها خلال شهري مارس وأبريل 2025، في إطار حملة "الموجة 26" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان وقف أية محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية.