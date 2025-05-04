نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق في رئاستها المقبلة للقمة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، أن وزير الخارجية العراقي سلّم الرئيس السيسي دعوة رسمية من الرئيس العراقي لحضور أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، بالإضافة إلى مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والمقرر عقدهما في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو 2025.

كما نقل الوزير العراقي تحيات رئيس الوزراء العراقي إلى الرئيس المصري.

السيسي يرحب بالدعوة ويؤكد على العلاقات التاريخية بين البلدين

من جانبه، رحب الرئيس السيسي بالدعوة، معربًا عن تقديره العميق للرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي، ومؤكدًا في الوقت ذاته على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.

وأشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط القاهرة وبغداد، وحرص مصر على تطويرها في شتى المجالات.

بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتم استعراض فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق أوسع لتحقيق المصالح الاستراتيجية للبلدين، في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

دعم مصري كامل للرئاسة العراقية للقمة العربية

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، وأهمية إنجاح هذه القمة لما لها من تأثير مباشر على مجمل الأوضاع في العالم العربي.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا عربيًا غير مسبوق في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

القضايا الإقليمية تتصدر المباحثات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، حيث أكد الرئيس السيسي على محورية القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وعلى ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهجيره من أرضه.

التنسيق والتشاور مستمران بين القاهرة وبغداد

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من وحدة الصف العربي ويخدم مصالح شعوب المنطقة.