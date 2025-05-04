نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم... انعقاد المجلس السابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعقد اليوم الأحد الموافق ٤ من مايو ٢٠٢٥م، المجلس السابع والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـرضي الله عنه- بالقاهرة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في خدمة السنة النبوية الشريفة؛ وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرَّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم، لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف، الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.