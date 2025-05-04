بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر .. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:31 مساءً - استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائي، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولي، بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر.

وعرض اتحاد الكرة على ناديي الزمالك وبيراميدز إقامة مباراة نهائي كأس مصر، المقرر لها حتى الآن 20 مايو الجارى، بحكام مصريين، بناءً على توصية من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وينتظر اتحاد الكرة موقف الناديين من الاقتراح، خاصة أن استقدام طاقم أجنبي سيكلف النادي صاحب الطلب 50 ألف دولار.

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.