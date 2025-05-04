مركز الأرصاد يحذر.. عدم استقرار وأمطار رعدية تضرب مصر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - تشهد مصر اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، وقد يكون الطقس معتدل أثناء النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وبلاد السواحل الشمالية، ويميل الطقس الحار في شمال الصعيد، ويبلغ ذروته بمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يتوقع أن تتكون سحب ممطرة على كافة السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، مع فرصة تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية، ومع قدوم المساء من الممكن أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، مصحوبة بنشاط متقطع للرياح.

كما يشهد البحر المتوسط أمواج من متوسطة إلى مرتفعة تتراوح ارتفاعها بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر أمواجه ما بين خفيفة إلى معتدلة (1–1.5 متر) مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ما يستدعي الحذر للملاحة البحرية.

وبالحديث في نفس السياق، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى كما يلي: