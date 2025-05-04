نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من مناطق الجمهورية، مع تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن البلاد تتعرض حاليًا لحالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بينما من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة على مدار اليوم.

نشاط للرياح في عدة مناطق

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اليوم على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويؤثر جزئيًا على حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 29 درجة، الصغرى 16 درجة.

قنا: العظمى 31 درجة، الصغرى 17 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة، الصغرى 18 درجة.

الأرصاد تدعو المواطنين لتوخي الحذر

وفي ضوء التقلبات الجوية المتوقعة، دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة، لا سيما في ظل فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

كما أوصت بارتداء الملابس المناسبة للأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء متوقعة أن تستمر بشكل مؤقت، على أن يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع انحسار فرص الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من منتصف الأسبوع.