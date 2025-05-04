نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع وموعد ارتفاع الحرارة.. أمطار رعدية وشبورة مائية تضرب هذه المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 4 مايو 2025، والأيام القليلة المقبلة، معلنة موعد ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تقلبات جوية تشمل أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح.

وأفادت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن طقس اليوم يشهد أجواءً معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل أيضًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا سيكون معتدلًا في بدايته، لكنه يتحول إلى مائل للبرودة في آخره وخلال الساعات الأولى من الصباح على أغلب الأنحاء، داعية المواطنين إلى توخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

أمطار رعدية تضرب بعض المناطق

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء.

كما يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط للرياح في مناطق متعددة

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في تلك المناطق، ويؤثر على حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدًا الاثنين 5 مايو 2025

وبالنسبة لتوقعات الأرصاد ليوم غدٍ الاثنين، تُشير النماذج إلى تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما تظل فرص سقوط أمطار خفيفة قائمة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال اليوم، وذلك على فترات متقطعة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الهيئة أن البلاد ستشهد بدءًا من يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ما يشير إلى بداية انتقال الأجواء نحو الطقس الحار مع اقتراب منتصف شهر مايو.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 5 مايو 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 درجة، الصغرى 18.

السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة، الصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة، الصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة، الصغرى 18.