قانون الإيجار القديم.. تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين.

التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

تشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المتغير.

اشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، مطالبًا بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.

في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض، عن قلقه من أن فترة الخمس سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة.

كما اقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي بما يتناسب مع قدرة الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.

مقترحات لضمان حقوق الطرفين

قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، إن جميع المقترحات من الأطراف المختلفة ستتم مناقشتها، وأكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، من بينها:

إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.

إمكانية دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة من خلال تقديم طلبات دعم تغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على: