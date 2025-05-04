ضوابط جديدة لتطوير ”المناطق العشوائية” بقانون البناء 119 لعام 2008

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 11:32 صباحاً - وضع قانون البناء رقم 119 لعام 2008 إطار قانوني محدد وواضح من أجل التعامل مع المناطق الغير مخططة، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالإعلان عن تلك المناطق.

وهذا طبقًا لتوصيات المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، وإقرار مجلس التخطيط والتنمية وهذا بعد عرض المختص لتلك المناطق.

يتم تنظيم اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد الغرض من التطوير والتحسين للمناطق التي يتم الإعلان عنها وهذا مع اعتماد بعض الأولويات في ضوء الموارد المالية الحكومية والمساهمات الخاصة بالمجتمع المدني والجهات الأخرى، طبقًا بما يضمن تكامل الجهود وتوزيع الإمكانات بشكل عادل.

كما يتولى المحافظ المختص إصدار إعلان تحديد المنطقة وتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة والمجلس الشعبي المحلي وممثلي المجتمع المدني لوضع تصور المشروعات المطلوبة، ثم القيام بإعداد مخطط تطوير وتحسين يمر بالخطوات المعتمدة لإعداد أي مخطط تفصيلي.

تشمل الإجراءات التفاوض مع ملاك العقارات المعنية وإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، مع توفير مساكن بديلة للأشخاص غير الملاك، وفق قواعد مماثلة لتلك المنصوص عليها في حالات إعادة التخطيط، لضمان حماية الحقوق وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.