بخطوات بسيطة.. تعرف على رقم جلوسك لامتحانات المصريين بالخارج 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 11:32 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن تفعيل رابط إلكتروني للحصول على أرقام جلوس الطلاب المصريين بالخارج استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025، المقرر انطلاقها في 10 مايو.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى منصة "أبناؤنا في الخارج" باستخدام بيانات الحساب الشخصي للطالب لمعرفة رقم الجلوس فورًا، حيث يظهر بجانب الاسم بمجرد توفره.

تشمل الفئات المؤهلة للامتحان الطلاب الذين اجتازوا الترم الأول داخل مصر أو في مدارس المسار المصري بالخارج.

وفي حال ظهور عبارة "تم حجب رقم الجلوس" يُنصح بمراجعة التفاصيل لمعرفة السبب وتنفيذ المطلوب.

كما تم التأكيد من قِبل الوزارة على أن "الحجب" هذا ليس معناه منع الطالب من الامتحان، بينما "الاستبعاد" فمعناه عدم سماح الطالب بدخول الامتحان هذا العام، وينبغي على المتأخرين إرسال البيانات ليتم استكمالها فورًا لتفادي ذلك.

لمساعدة الطلاب، وفرت الوزارة وسيلة للتواصل مع مشرف الصف عبر البريد الإلكتروني حال وجود أي صعوبات.

وتُتابِع الوزارة نشر التعليمات المتعلقة برفع وتحميل الامتحانات عبر المنصة خلال الفترة المقبلة.