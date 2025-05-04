نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مركز المعلومات" يطلق حملة توعوية احتفالًا باليوم العالمي للكتاب والملكية الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالاته باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للملكية الفكرية، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حملة توعوية شاملة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت سلسلة لقاءات مصورة من داخل مكتبة الإسكندرية، أحد أبرز معالم الثقافة والمعرفة في العالم العربي.

وتضمن البرنامج التوعوي لقاءً خاصًا مع الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي استعرض الدور الريادي للمكتبة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيدًا بمتحف المخطوطات الذي يضم ما يقرب من 6000 مخطوطة أصلية نادرة، بالإضافة إلى أرشيف يضم أكثر من 120 ألف مخطوطة مصورة تغطي مختلف ميادين المعرفة، ومن بينها النسخة الأصلية النادرة من كتاب "وصف مصر" الصادر في باريس عام 1821.

وأكد الدكتور زايد خلال حديثه على أهمية ترسيخ ثقافة حماية حقوق الإبداع بين الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى تزايد الوعي بين النخب الثقافية المصرية من فنانين وأدباء وباحثين بأهمية حقوق الملكية الفكرية في الحفاظ على الإنتاج الثقافي والفكري.

كما سلط الضوء على دور مركز ترميم المخطوطات بالمكتبة، والذي يُعد من المراكز العربية الرائدة في صيانة التراث، حيث يقدم برامج تدريبية لتأهيل المتخصصين في صيانة المخطوطات والكتب النادرة.

وفي سياق التحول الرقمي، أشار زايد إلى إطلاق موقع "DAR" الذي يوفر للباحثين والجمهور إمكانية الوصول إلى نحو نصف مليون كتاب رقمي، إضافة إلى الخرائط والوثائق التاريخية، كما استعرض مشروع "ذاكرة مصر" الذي يعمل على توثيق المحطات التراثية في تاريخ البلاد من خلال الصور والوثائق النادرة.

وشملت اللقاءات أيضًا حديثًا مع عدد من مسؤولي المكتبة، الذين استعرضوا أنشطة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، الهادف إلى رقمنة التراث المادي وغير المادي بما يشمل المواقع الدينية والأثرية والحرف التراثية والنباتات النادرة، فضلًا عن إنتاج أفلام وثائقية قصيرة للتوعية بثروات مصر الثقافية.

وتتواصل داخل المكتبة جهود رقمنة التراث بشكل مكثف، حيث يتم يوميًا رقمنة أكثر من 3000 صفحة باستخدام أحدث التقنيات، للحفاظ على هذا الإرث الثقافي للأجيال القادمة.

جدد مسؤولو مكتبة الإسكندرية دعوتهم للمبدعين والشباب بضرورة الاهتمام بحقوقهم الفكرية والوعي القانوني بها، مؤكدين التزام المكتبة بدورها التوعوي من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع.