نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنجاز مشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع كافة الجهات المعنية بأعمال إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد وأعمال التطوير الجارية بمحيطها، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وبحث المعوقات لإزالتها والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتحقيق أقصى استفادة من الأعمال.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على الحضور ضرورة الإسراع في وتيرة الأعمال وتنسيق الجهود للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

تضمن الاجتماع عرض الموقف الحالي لأعمال توسعة وتطوير شارع مصطفى مشرفة المواجه للمستشفى، والذي يشهد أعمال توسعة ورصف وإنارة وتوفير حارة خدمة وساحات انتظار لخدمة المترددين على المستشفى والعاملين بها.

وجه المحافظ الحضور بسرعة الانتهاء من أعمال تحويل المرافق وضم المساحات اللازمة لإتمام الأعمال بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، مع تركيب شبكة لصرف مياه الأمطار.

كما استمع المحافظ إلى موقف الانتهاء من أعمال رفع قدرة موزع الكهرباء المخصص لتغذية المستشفى والشوارع المحيطة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مسجد مستشفى بولاق الدكرور.

وتناول الحضور مقترحًا برفع مستوى الواجهة الحضارية لأسوار المستشفى والمباني والمنشآت المحيطة لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة، إلى جانب عرض نموذج لمخطط مروري لرفع كفاءة المنظومة المرورية ومنع الازدحامات بمحيط المستشفى.

اشار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا على المتابعة بشكل دوري كافة المشروعات التنموية لضمان تنفيذها على الوجه الأمثل.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد طه أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية، ومسئولي شركات المرافق والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.