نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يستقبل وزير خارجية العراق ويتسلم دعوة لحضور القمة العربية في بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين مصر والعراق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

دعوة رسمية لحضور القمة العربية ببغداد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الوزير العراقي سلّم الرئيس السيسي دعوة رسمية من الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، والمقررين في بغداد يوم 17 مايو 2025.

كما نقل تحيات رئيس الوزراء العراقي إلى الرئيس المصري.

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الثنائية

أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالدعوة وتقديره للقيادة العراقية، مؤكدًا على متانة الروابط التاريخية بين مصر والعراق، ومشيدًا بعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية استكشاف آفاق أرحب للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعم مصري للقمة العربية المقبلة

وفيما يخص المستجدات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لنجاح القمة العربية المرتقبة في بغداد، ولدور العراق في رئاسة القمة، مشددًا على ضرورة وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تمر بها المنطقة.

فلسطين وسوريا في صدارة المباحثات

شهد اللقاء أيضًا تبادلًا للرؤى حول تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما تم بحث سبل استعادة الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الجهود العربية المشتركة لمواجهة الأزمات الراهنة.