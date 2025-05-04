مشاركة طلاب جامعة حلوان في برنامج استراتيجية تنمية القيادة الوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد طلابي من جامعة حلوان في فعاليات برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية" الذي نظمته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥.

تمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بمشاركة طلاب الجامعة في هذا البرنامج الوطني الهام، مؤكدًا أن جامعة حلوان تضع في مقدمة أولوياتها بناء الشخصية المتكاملة للطلاب من خلال الدمج بين التميز الأكاديمي والانخراط في الأنشطة الوطنية والمجتمعية.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة حريصة على توسيع قاعدة مشاركة الطلاب في المبادرات التي تنظمها مؤسسات الدولة، لما لها من دور محوري في تنمية الوعي وبناء القدرات القيادية وتعزيز روح الانتماء، مشيرًا إلى أن ما يحققه طلاب الجامعة من نجاحات متوالية يعكس عمق الانتماء الوطني لديهم وإيمانهم بدورهم في خدمة الوطن.

شهد البرنامج مشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية، وركز على تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني والولاء للدولة، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي، من خلال محاضرات وورش عمل ولقاءات مع قيادات وخبراء في مجالات الأمن القومي والسياسات الاستراتيجية.

تميز طلاب جامعة حلوان بحضورهم اللافت ومشاركتهم الإيجابية في جميع فعاليات البرنامج، حيث أظهروا مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط، مما لاقى إشادة كبيرة من القائمين على البرنامج، الذين نوهوا إلى وعي الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة.

في ختام البرنامج، تم تكريم الطالبة ميس محمود من جامعة حلوان، تقديرًا لتفوقها ومشاركتها البارزة، حيث تسلّمت درع التكريم من اللواء أ.ح دكتور طارق محمد هلال مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، في لفتة تعكس المكانة التي يحظى بها طلاب الجامعة في المحافل الرسمية.

تأتي هذه المشاركة في سياق التوجه الاستراتيجي لجامعة حلوان نحو إعداد كوادر طلابية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة في بناء مستقبل مصر، حيث تواصل الجامعة دعمها الكامل لكل ما يسهم في تنمية وعي الطلاب وصقل مهاراتهم.