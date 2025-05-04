نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يطلق خدمة جديدة لتسهيل سفر الركاب من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير خدمات متميزة وشاملة لجميع فئات الركاب، خاصة من ذوي الهمم، أعلنت الشركة عن تفعيل مجموعة من الإجراءات والتسهيلات الدائمة لتقديم خدمة Passengers with Reduced Mobility (PRM) داخل مبنى الركاب رقم 3، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، بما يضمن تجربة سفر أكثر سهولة وراحة لهذه الفئة الهامة من الركاب.

فرق مخصصة لخدمة ذوي الهمم

تشمل الخدمة الجديدة فريقين رئيسيين يعملان على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساعدة:

فريق الدعم PRM Support Team من شركة ميناء القاهرة الجوي:

يبدأ عمل الفريق منذ لحظة دخول الراكب إلى صالة السفر، حيث يوجد منسق مختص على بوابة الدخول يحمل كشفًا بأسماء الركاب من ذوي الهمم، يتم إعداده مسبقًا بواسطة علاقات عامة مصر للطيران.



يتولى المنسق التنسيق مع شرطة المرور لفتح الحواجز المرورية لمرور سيارات الركاب حتى صالة السفر، ثم يقوم بإبلاغ موظفي الكاونتر لتجهيز الكرسي المتحرك وعامل مساعد لنقل الكرسي وآخر للتعامل مع الحقائب.

وقد التزمت شركة الميناء بتوفير عمالة مدربة تدريبًا عاليًا لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة.

فريق علاقات عامة مصر للطيران لخدمة PRM:

يتكون من موظفي علاقات عامة وعمال متخصصين في التعامل مع الركاب من ذوي الهمم، حيث تم تخصيص كاونتر خاص أمام باب الدخول رقم (2) لاستقبالهم ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم وحتى صعودهم إلى الطائرة.



كما تلتزم مصر للطيران بتوفير موظفي علاقات عامة على مدار 24 ساعة يوميًا لتقديم الخدمة الكاملة للركاب، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان حتى إنهاء جميع الإجراءات.

إجراءات مخصصة بمبنى الركاب رقم 3

ولتقديم هذه الخدمة بفاعلية، اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوي عددًا من الإجراءات المهمة داخل مبنى الركاب رقم 3، من أبرزها:

تخصيص باب الدخول رقم (2) لدخول الركاب من ذوي الهمم مباشرة.

إنشاء كاونتر مخصص أمام باب الدخول رقم (3) لخدمتهم.

تخصيص جهاز أكس راي خاص لمرور الركاب ذوي الهمم دون الحاجة للانتظار.

تخصيص كاونتر لإنهاء إجراءات السفر بشكل منفصل وسلس.

تخصيص مساحة انتظار خلف كاونترات السفر الدولي مجهزة بكراسي وكاونتر متحرك لإنهاء الإجراءات بسهولة.

توفير أماكن لانتظار الكراسي المتحركة مزودة بحواجز معدنية لضمان الراحة والتنظيم.

خدمات إضافية في المطار لذوي الهمم

يمتد اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوي بالركاب من ذوي الهمم ليشمل جميع مباني ومرافق المطار، حيث تم:

تخصيص أماكن لهم في منطقة استلام الحقائب (السيور).

توفير مقاعد خاصة في كافة المباني وصالات الانتظار.

توفير أماكن انتظار مخصصة لهم في ساحات السيارات والجراج متعدد الطوابق.

دعم التنقل داخل مباني الركاب و"المشايات" باستخدام عربات جولف كار لتسهيل الحركة على كبار السن وذوي الهمم.

تحديث اللوحات الإرشادية الخاصة بهذه الفئة في المباني الثلاثة لتكون واضحة وسهلة الاستخدام.

كما تعمل الشركة حاليًا على تطوير تطبيق موبايل وموقع إلكتروني جديد يضم كل الخدمات المقدمة لذوي الهمم لتيسير حصولهم عليها بكل سهولة.

التزام بتعزيز تجربة السفر الإنسانية

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية متكاملة لشركة ميناء القاهرة الجوي تهدف إلى جعل تجربة السفر أكثر إنسانية وشمولًا، وتعكس التزامها بدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم من السفر باستقلالية وكرامة.

كما تُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات النقل الجوي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ودمج ذوي الهمم في المجتمع.