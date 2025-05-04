نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور مديري الأمن لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا لمجلس المحافظين، بحضور مديري الأمن بمختلف المحافظات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها متابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق وضبط أسعارها، إلى جانب استعراض جهود المحافظين في دعم الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظات.

خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتصدي لأي محاولات استغلال تؤثر على استقرار الأسعار، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن عادل يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب المواسم التي تشهد زيادة في الاستهلاك.