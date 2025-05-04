نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصر العيني: تعزيز الإيرادات وتوسيع الخدمات واستمرار القضاء على قوائم الانتظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر إبريل 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس الإدارة، وذلك في قاعة علي باشا إبراهيم، بحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

في مستهل الجلسة، وجّه الدكتور حسام صلاح الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس على جهودهم المكثفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن مستشفيات الجامعة استقبلت أكثر من 25 ألف حالة خلال هذه الفترة، توزعت بين خدمات الطوارئ، العمليات العاجلة، طب الأطفال، والعديد من التحاليل والأشعة، وهو ما يعكس مدى جاهزية المستشفيات واستمرارية العمل بكفاءة في الفترات الحرجة.

وفي سياق دعم مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، استعرض الدكتور حسام صلاح مبادرة فتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري تحت مسمى (جامعة القاهرة - كلية الطب "قصر العيني 200 عام")، وذلك بهدف تسهيل عمليات التبرع لصالح المستشفيات. وأكد أن إنشاء هذا الحساب يأتي لضمان استمرارية مشروع تطوير قصر العيني دون أي عوائق مالية، بما يرسخ الدور المجتمعي ويجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح.

كما أقر المجلس إنشاء وحدة جديدة للتسويق والتعاقد تتبع مباشرة المدير التنفيذي للمستشفيات، وتقوم بعدة مهام تشمل: تنمية الموارد المالية للوحدات الطبية مدفوعة الأجر، تحقيق نموذج مالي مستدام، تنسيق عمليات التسويق والتعاقد بين مستشفيات ووحدات جامعة القاهرة، وتشكيل منصة مركزية للتعامل مع الجهات المناظرة. كما تضطلع الوحدة بتنفيذ حملات دعائية تسويقية مستهدفة لتعزيز الحضور الإعلامي وتحسين صورة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الوحدة يتمثل في دعم وتعزيز الإيرادات، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المستشفيات، وتحسين صورة الخدمات الطبية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية لمستشفيات الجامعة مقارنة بالمؤسسات الطبية الأخرى. كما تساعد هذه الوحدة في تحقيق درجة من الاستقلال المالي الجزئي، ما يعزز من جهود تطوير جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي خطوة تقنية تستهدف تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وافق المجلس على مشروع لتحسين خدمات الهاتف المحمول داخل مباني المستشفيات بالتعاون مع شركة فودافون مصر، ودون أي مقابل مادي، وذلك ضمن إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الاتصالات والصحة والبيئة، وشركات الاتصالات. ويهدف المشروع إلى تركيب وحدات تقوية داخلية لتحسين جودة الاتصال والتغطية داخل المقرات الطبية، مما يسهم في تسهيل التواصل بين الأطقم الطبية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء.

استعرض المجلس عددًا من الإنجازات الطبية المتميزة التي تحققت خلال الشهر الماضي، والتي عكست التطور المستمر في مستوى الخدمة الطبية. فقد نجح فريق طبي في إجراء عملية ولادة قيصرية لحالة حرجة لسيدة حامل في الشهر السابع تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، وذلك باستخدام جهاز الإيكمو المتطور، الذي يعمل على دعم وظائف القلب والرئتين بالأوكسجين الصناعي، في واحدة من أخطر الحالات التي تهدد حياة الأم والجنين معًا.

كما شهدت وحدة التهابات القلب البكتيرية برئاسة الدكتورة مروة مشعل إنجازًا علميًا رائدًا على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، تمثل في استئصال منظم ضربات قلب وكابلات مصابة بعدوى بكتيرية دون تدخل جراحي، وهي حالة نادرة عالميًا. وقد تم الإجراء باستخدام جهاز الإيكمو داخل غرفة العمليات الهجينة وبمشاركة تخصصات متعددة، رغم وجود تجلط ضخم في الأذين الأيمن بلغ حجمه 4 سم.

وفيما يتعلق بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، قدم الأستاذ الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، عرضًا تفصيليًا حول ما تم تحقيقه، موضحًا أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاق المبادرة وحتى إبريل 2025 بلغ 52،213 حالة، من بينها 49،413 عملية جراحية نُفذت خلال المرحلة الثانية من المبادرة الممتدة من 1 يناير 2019 حتى إبريل 2025، إضافة إلى 516 عملية خلال شهري مارس وأبريل 2025.

كما أشار إلى أن عدد الحالات التي تم علاجها على نفقة الدولة أو من خلال منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من 1 إلى 27 إبريل 2025 بلغ 1،916 حالة، منها 1،409 حالة على نفقة الدولة و507 حالات ضمن منظومة التأمين الصحي، وهو ما يعكس استمرار العمل دون انقطاع وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية للمواطنين.

أوضح الدكتور العسلي أن هذه الأرقام تعكس حجم الإنجاز الكبير ضمن المبادرة الوطنية للقضاء على قوائم الانتظار، وتؤكد مدى كفاءة الفرق الطبية والإدارية في إنجاز هذا الهدف القومي، وتقديم الخدمات في مواعيدها بكفاءة وانتظام.

كما ناقش المجلس الموقف الحالي للمخزون من المستلزمات الطبية والأدوية داخل المستشفيات، حيث تم التأكد من توافر الكميات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية دون انقطاع، وضمان استمرار العمل بكفاءة خلال الفترة المقبلة.

في ذات السياق، وافق المجلس على قبول التبرعات المالية والعينية التي قُدمت لصالح مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 25 إبريل 2025، وذلك دعمًا للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التشغيلية للمستشفيات.

وفي ختام الجلسة، وجّه الدكتور حسام صلاح كلمة أكد فيها أن محور عمل منظومة الرعاية الصحية يجب أن يظل دائمًا هو المريض، مشددًا على أن تقديم خدمة طبية متميزة لا يتحقق بالشعارات وإنما بالالتزام الحقيقي والتعاون الفعّال بين أعضاء هيئة التدريس وكافة الكوادر الطبية والإدارية. ولفت إلى أهمية توزيع المهام بوضوح بين جميع العاملين لضمان سير العمل بكفاءة، معتبرًا أن الوفاء بحقوق المرضى مسؤولية أخلاقية وتنفيذية لا تقبل التهاون.

اختُتم الاجتماع بتوجيه الشكر من عميد الكلية إلى جميع الحضور تقديرًا لجهودهم في دعم تطوير مستشفيات جامعة القاهرة.