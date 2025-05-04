عاجل:- مدبولي يشارك في توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية بين الهيئة العامة لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 4 مايو 2025، في فعالية توقيع اتفاقية هامة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

تفاصيل الاتفاقية

ستُسهم هذه الاتفاقية في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة كمركز صناعي وتجاري هام في الشرق الأوسط.

كما ستوفر المنطقة الجديدة فرص عمل متعددة، وتدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.

أهمية الاتفاقية

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، خاصة في مجال النقل البحري واللوجستيات، وتعتبر خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات في مصر، وتعزيز مكانة قناة السويس كواحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة.