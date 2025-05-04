نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم وحتى الجمعة 9 مايو 2025.. أمطار متوسطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، توقعاتها لحالة الطقس في مصر بداية من اليوم الأحد 4 مايو 2025 وحتى الجمعة المقبلة 9 مايو 2025، مؤكدة أن البلاد ستشهد طقسًا متقلبًا خلال هذه الفترة، حيث تتخلله فترات من سقوط الأمطار ونشاط للرياح، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء المقبل.

طقس اليوم الأحد 4 مايو 2025: مائل للحرارة نهارًا وأمطار متفرقة

قالت هيئة الأرصاد إن حالة الطقس اليوم ستكون مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وحتى الساعات الأولى من الصباح، على معظم أنحاء الجمهورية.

فرص لسقوط الأمطار اليوم

أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على عدة مناطق متفرقة من البلاد، تشمل:

السواحل الشمالية الشرقية.

مدن القناة.

خليج السويس.

مناطق متفرقة من سيناء.

شمال الصعيد.

السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار غير منتظمة وتهطل على فترات متقطعة خلال اليوم، مما يستوجب توخي الحذر خاصة لسكان المناطق الساحلية والمناطق الجبلية.

نشاط للرياح على بعض المناطق

ومن بين الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد اليوم، نشاط الرياح على فترات متقطعة في المناطق التالية:

السواحل الشمالية.

جنوب سيناء.

جنوب البلاد.

وقد يؤدي هذا النشاط إلى اضطراب حركة الملاحة نسبيًا، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 17.

توقعات حالة الطقس حتى الخميس 9 مايو 2025

قالت هيئة الأرصاد إنه اعتبارًا من الثلاثاء 6 مايو 2025، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تعود الأجواء الصيفية نسبيًا مع انحسار فرص الأمطار على أغلب المناطق.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

1. عودة الشبورة المائية

من المنتظر أن تعود الشبورة المائية الكثيفة للظهور في الساعات الأولى من الصباح، بداية من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية في الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

2. انخفاض فرص الأمطار تدريجيًا

مع التقدم في الأسبوع، تبدأ فرص سقوط الأمطار في الانخفاض تدريجيًا، وتصبح الأجواء أكثر استقرارًا بداية من الخميس 8 مايو 2025، مع توقعات بطقس مشمس ومائل للحرارة نهارًا، ودرجات حرارة تصل إلى أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

3. درجات الحرارة تواصل الارتفاع

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية بحلول الجمعة المقبلة، فيما قد تقترب من 35 درجة في جنوب الصعيد، مما يؤكد بداية موجة حارة خفيفة نهاية الأسبوع.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ارتداء ملابس مناسبة: يُفضل ارتداء ملابس خريفية خلال ساعات النهار، مع اصطحاب جاكيت خفيف خاصة خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر.

الحذر أثناء القيادة: بسبب توقعات الشبورة المائية الكثيفة، يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى.

متابعة النشرات الجوية: لمعرفة المستجدات بشأن فرص سقوط الأمطار وتغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.