نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات مايو 2025.. تعرف على الموعد الرسمي وأماكن الصرف وخطوات الاستعلام عن المعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر مايو 2025، بدءًا من أول أيام الشهر، تماشيًا مع المواعيد المعتادة لصرف المعاشات.

وقد تصدر ملف معاشات مايو 2025 محركات البحث خلال الأيام الماضية، خاصة مع حلول عيد العمال الذي وافق الأربعاء 1 مايو، وهو يوم عطلة رسمية، ما جعل المواطنين يتساءلون عن مواعيد الصرف وأماكنه، بالإضافة إلى تفاصيل زيادة المعاشات المرتقبة في يوليو المقبل.

الموعد الرسمي لصرف معاشات مايو 2025

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو 2025 بدأ فعليًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 مايو، دون أي تغيير في المواعيد، رغم مصادفة التاريخ مع عطلة عيد العمال الرسمية.

وقد تم إتاحة المعاشات للمواطنين عبر عدة قنوات صرف، لضمان سهولة الحصول على المستحقات دون زحام أو تأخير.

وتتيح الهيئة للمواطنين متابعة مستحقاتهم أولًا بأول من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى القنوات الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة خلال السنوات الأخيرة، لتيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات وذويهم.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

حرصت الدولة على تنويع وسائل صرف المعاشات لتقليل التكدس والتسهيل على كبار السن والمستفيدين، ويمكن صرف معاشات مايو 2025 من خلال الوسائل التالية:

مكاتب البريد المصري: المنتشرة بجميع المحافظات، وتعد من أكثر الأماكن اعتمادًا لدى المواطنين لصرف المعاشات.

ماكينات الصرف الآلي (ATM): التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، حيث يمكن استخدام بطاقة ميزة أو بطاقة المعاش للصرف المباشر.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة: مثل "فوري"، "أمان"، ومحافظ شركات الاتصالات مثل "اتصالات كاش" و"فودافون كاش" و"أورانج موني"، والتي تتيح صرف المعاش بسهولة مع إمكانية الدفع الإلكتروني.

ويُنصح أصحاب المعاشات باختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم لتفادي الزحام، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن الصرف حفاظًا على صحتهم.

خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المعاشات عبر موقعها الإلكتروني، لتسهل على المواطنين متابعة بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المقرات. ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية: https://nosi.gov.eg.

اختيار أيقونة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

الرقم القومي.

كلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم.

بعد إدخال البيانات، تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش الشهري، بما في ذلك المبلغ المستحق، وموعد الصرف، وأي زيادات مقبلة.

تُعد هذه الخدمة خطوة مهمة في سبيل التحول الرقمي لخدمات الدولة، وتساعد في تقليل الضغط على مكاتب التأمينات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات 2025

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ومساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومن المقرر أن يستفيد منها ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات المالية التي تشمل أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الدعم النقدي لبعض الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

تشمل الزيادة المرتقبة في يوليو 2025 جميع فئات أصحاب المعاشات، سواء من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين، بالإضافة إلى المستحقين عنهم من الأرامل والأبناء.

ويشمل القرار:

أصحاب المعاشات الأقل من 4000 جنيه شهريًا.

المستحقين لمعاشات التضامن الاجتماعي.

الفئات التي تتقاضى معاشًا وفقًا لقانون التأمينات الجديد.

ورحب المواطنون بهذه الزيادة التي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تضع دائمًا أصحاب المعاشات على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

اهتمام حكومي دائم بأصحاب المعاشات

تعكس التسهيلات المقدمة لأصحاب المعاشات حرص الدولة على دعم هذه الفئة المهمة من المواطنين، التي أفنت سنوات عمرها في خدمة المجتمع والدولة، حيث تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير خدمات التأمينات والمعاشات من خلال:

ميكنة الخدمات التأمينية بالكامل.

إتاحة الصرف الرقمي عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.

تحديث بيانات المواطنين إلكترونيًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مراجعة منظومة المعاشات بشكل دوري لضمان استدامتها، وتحديث آليات العمل بما يواكب التطورات التكنولوجية والمالية في الدولة.