نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مايو يفاجئ محبي الشتاء".. طقس غير مستقر وأمطار على القاهرة والسواحل اليوم الأحد 4 مايو 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم الأحد 4 مايو 2025، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الأجواء غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والتي تحمل معها طابعًا شتويًا غير معتاد في هذا الوقت من العام، في مفاجأة لمحبي الطقس البارد.
استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة
وأوضحت الهيئة أن الفرص ما تزال مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 10 و30%، خاصة على السواحل الشمالية (مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط)، وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى، مع احتمالية أن تغزر أحيانًا في بعض المناطق وتتخللها خلايا رعدية متفرقة.
طقس معتدل شمالًا وحار جنوبًا
وأضافت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد ومحافظات جنوب مصر مثل أسوان والأقصر، على أن يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.
نشاط للرياح وتحذيرات من الأتربة على بعض المناطق
تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
كما حذرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق الوجه البحري والدلتا، مما قد يؤثر على الرؤية، إضافة إلى تأثير الأمطار والرياح على الطرق الساحلية والمكشوفة.
نصائح هامة للمواطنين
وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية، أبرزها:
- ارتداء ملابس خفيفة نهارًا في المناطق الجنوبية مع اصطحاب طبقات إضافية ليلًا.
- اصطحاب المظلة خاصة في مناطق السواحل الشمالية تحسبًا لهطول الأمطار.
- الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة بسبب الشبورة والأمطار.
- تجنب رحلات الصيد في البحر المتوسط حال نشاط الرياح.
- متابعة النشرة اليومية الصادرة عن الأرصاد الجوية باستمرار.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025 في عدد من المدن المصرية:
|المحافظة
|العظمى (°م)
|الصغرى (°م)
|الحالة الجوية
|القاهرة
|25-27
|14-16
|معتدل نهارًا، أمطار خفيفة، مائل للبرودة ليلًا
|الإسكندرية
|21-23
|16-18
|أمطار خفيفة إلى متوسطة، رياح نشطة
|مطروح
|20-22
|13-15
|أمطار خفيفة، رياح قوية
|بورسعيد
|21-23
|15-17
|أمطار خفيفة محتملة
|الإسماعيلية
|25-27
|14-16
|معتدل، رياح نشطة
|السويس
|25-27
|14-16
|معتدل، رياح نشطة
|العريش
|21-23
|14-16
|أمطار خفيفة محتملة
|المنصورة
|24-26
|13-15
|شبورة صباحية
|الزقازيق
|25-27
|14-16
|شبورة خفيفة
|طنطا
|24-26
|13-15
|شبورة صباحية
|دمنهور
|23-25
|13-15
|فرصة أمطار خفيفة
|كفر الشيخ
|23-25
|13-15
|شبورة صباحية
|الفيوم
|27-29
|15-17
|دافئ، رياح نشطة
|بني سويف
|28-30
|16-18
|دافئ، استقرار نسبي
|المنيا
|29-31
|17-19
|دافئ، استقرار نسبي
|أسيوط
|30-32
|18-20
|دافئ إلى حار، استقرار نسبي
|سوهاج
|32-34
|19-21
|حار نهارًا، معتدل ليلًا
|قنا
|33-35
|20-22
|حار نهارًا، معتدل ليلًا
|الأقصر
|33-35
|21-23
|حار نهارًا، معتدل ليلًا
|أسوان
|34-36
|22-24
|حار جدًا نهارًا، معتدل ليلًا
|شرم الشيخ
|27-29
|19-21
|معتدل إلى دافئ، رياح نشطة
|الغردقة
|26-28
|18-20
|معتدل، نسيم بحري
|مرسى علم
|26-28
|18-20
|معتدل، سماء صافية
|سيوة
|21-23
|12-14
|معتدل، رياح خفيفة
|الوادي الجديد
|29-31
|17-19
|دافئ، استقرار نسبي
|حلايب
|25-27
|18-20
|معتدل، نسيم بحري
|شلاتين
|25-27
|18-20
|معتدل، سماء صافية
|6 أكتوبر
|25-27
|13-15
|معتدل، رياح نشطة
|دمياط
|21-23
|15-17
|معتدل، أمطار خفيفة محتملة