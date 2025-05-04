نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مايو يفاجئ محبي الشتاء".. طقس غير مستقر وأمطار على القاهرة والسواحل اليوم الأحد 4 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي اليوم الأحد 4 مايو 2025، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الأجواء غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والتي تحمل معها طابعًا شتويًا غير معتاد في هذا الوقت من العام، في مفاجأة لمحبي الطقس البارد.

استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة

وأوضحت الهيئة أن الفرص ما تزال مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 10 و30%، خاصة على السواحل الشمالية (مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط)، وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى القاهرة الكبرى، مع احتمالية أن تغزر أحيانًا في بعض المناطق وتتخللها خلايا رعدية متفرقة.

طقس معتدل شمالًا وحار جنوبًا

وأضافت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد ومحافظات جنوب مصر مثل أسوان والأقصر، على أن يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط للرياح وتحذيرات من الأتربة على بعض المناطق

تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما حذرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق الوجه البحري والدلتا، مما قد يؤثر على الرؤية، إضافة إلى تأثير الأمطار والرياح على الطرق الساحلية والمكشوفة.

نصائح هامة للمواطنين

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية، أبرزها:

ارتداء ملابس خفيفة نهارًا في المناطق الجنوبية مع اصطحاب طبقات إضافية ليلًا.

اصطحاب المظلة خاصة في مناطق السواحل الشمالية تحسبًا لهطول الأمطار.

الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة بسبب الشبورة والأمطار.

تجنب رحلات الصيد في البحر المتوسط حال نشاط الرياح.

متابعة النشرة اليومية الصادرة عن الأرصاد الجوية باستمرار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025 في عدد من المدن المصرية: