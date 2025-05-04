نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يستقبل رئيس القُمر المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، السيد عثمان غزالي، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعوب الإفريقية على نطاق أوسع.

خطوات عملية لتعزيز الشراكة الثنائية في المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن وضع آليات تنفيذية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متنوعة، إلى جانب إطلاق مبادرات تنموية مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتدعم التنمية المستدامة في جزر القمر.