الزمالك يفتقد جهود 4 لاعبين فى مباراة البنك الأهلى.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 10:38 صباحاً - يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو جهود 4 لاعبين قبل مباراة البنك الأهلي بالدوري المصري، وهم أحمد فتوح الذى يعاني من تمزق فى عضلة السمانة، ويخصع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة. ونفس الحال ينطبق على محمود جهاد، الذى يواصل الغياب عن مباراة البنك الأهلي غداً الإثنين بسبب استمرار معاناته من شد فى العضلة الخلفية، ويستمر غياب شيكابالا بسبب الإصابة، وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية.

والتقى الزمالك مع المصري مساء الخميس باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبى. وبهذه النتيجة، يرفع كل فريق رصيده لنقطة ليصل الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

يواجه الزمالك نظيره البنك الاهلى فى الثامنة مساء غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولى، فى رابع جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.