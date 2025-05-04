نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم في مصر الأحد 4 مايو 2025.. أمطار متفاوتة ودرجات حرارة معتدلة نهارًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، حيث يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ويشتد الحر على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في بدايته، ويميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

أمطار متوقعة على عدة مناطق

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة من اليوم. كما تُسجل محافظات الوجه البحري فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة الشدة في بعض المناطق.

أما السواحل الشمالية، فتشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة، في حين تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر لأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في الأماكن القريبة من مخرات السيول. كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 مايو 2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة

الإسكندرية: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة

مرسى مطروح: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة

قنا: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة

أسوان: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة

توصيات وتحذيرات

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار، مع ارتداء الملابس المناسبة خلال ساعات الليل وفترات الصباح المبكر نظرًا لانخفاض درجات الحرارة نسبيًا.

كما دعت الهيئة إلى متابعة النشرات الجوية اليومية للحصول على أحدث التحديثات بشأن حالة الطقس، لا سيما مع التغيرات المتوقعة في أحوال الجو على مدار اليوم.