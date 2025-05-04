نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل نظيره القُمري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، السيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والقارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بجزر القمر، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

ومن المتوقع أن تسفر المباحثات عن خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين البلدين، وترسيخ حضور مصر في محيطها الإفريقي، خصوصًا مع قرب انطلاق عدد من المبادرات التنموية المشتركة في الفترة المقبلة.