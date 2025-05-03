مهتزة نفسيا.. ضبط فتاة أعتلت سيارة أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات بإعتلاء سيارة أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية.

بالفحص تبين قيام إحدى الفتيات تحمل "جنسية إحدى الدول" بالترجل من سيارة و إعتلائها لسيارة أخرى تصادف مرورها أعلى كوبرى أكتوبر مما أدى لتوقف قائدها "حرصاً على سلامتها" ، وتم فى حينه تسيير الحركة المرورية .. وتبين كونها مهتزة نفسياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.