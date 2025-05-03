عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة وأفضل أدعية للمطر

أحمد جودة - القاهرة - دعاء سقوط المطر

تشهد بعض الأماكن المختلفه داخل محافظة الجيزة سقو أمطار خفيف خلال الوقت الحالي، حيث تشهد حاله الطقس اليوم السبت حاله من البرودة بالمقارنة مع الأيام الماضية، ويزداد البحث خلال سقوط الأمطار عن الأدعية النبوية الشريفة التي وردت حول نزول المطر، والتي تدل على اهتمام النبي على الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله تعالى خلال هذا الوقت.

دعاء الأمطار

وفيما يتعلق بدعاء الأمطار، فقد ورد على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية، صيغ متعددة يستحب ترديدها عند هطول المطر وهي كالتالي:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت بها.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.