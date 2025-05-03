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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة وأفضل أدعية للمطر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دعاء سقوط المطر
تشهد بعض الأماكن المختلفه داخل محافظة الجيزة سقو أمطار خفيف خلال الوقت الحالي، حيث تشهد حاله الطقس اليوم السبت حاله من البرودة بالمقارنة مع الأيام الماضية، ويزداد البحث خلال سقوط الأمطار عن الأدعية النبوية الشريفة التي وردت حول نزول المطر، والتي تدل على اهتمام النبي على الدعاء والتضرع والتقرب إلى الله تعالى خلال هذا الوقت.
دعاء الأمطار
وفيما يتعلق بدعاء الأمطار، فقد ورد على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية، صيغ متعددة يستحب ترديدها عند هطول المطر وهي كالتالي:
- اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت بها.
- اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
- اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
- اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.
- اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
- اللهم إنِي أسالك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
- اللهم إنا نسألك أن تجيب دعاءنا وألا تخيب رجاءنا وأن تدفع عنا كل بلاء وأذى، وأن تجعل هذا المطر صيبًا نافعًا هنيئا يا ربنا ويا مولانا.
- ربّ إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك.
- اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي سترًا ولا سرًا، فإن عصيتك جهرًا فاغفر لي وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولاتجعل ابتلائي في جسدي..اللهم اجعل الآخرة أكبر همّي.
- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.