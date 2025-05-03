"الشوربجي" يهنئ "البلشي" وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الجدد

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لنقيب الصحفيين خالد البلشي لفوزه بالدورة الثانية لنقابة الصحفيين والأعضاء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي، من خلال انتخابات عادلة ونزيهة ضربت فيها النقابة نموذجًا يحتذى به كعهدنا بها دائمًا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم النقابية.

وأعرب "الشوربجي" عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة فيما يخدم المهنة وجموع الصحفيين، مؤكدًا أن مصلحة المهنة والعاملين بها تفرض على الجميع تضافر الجهود وتوحيد الرؤي.

كما تقدّم الشوربجي" بخالص الشكر للأستاذ عبد المحسن سلامة الذى قدم نموذجًا متميزًا فى الانتخابات، وكذلك الزملاء الذين لم يحالفهم الحظ، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والنجاح.