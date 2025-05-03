ضبط عنصرين إجراميين في مطروح بحوزتهما 28 بندقية خرطوش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح ، وبحوزتهما(28 بندقية خرطوش).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (800 ألف جنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.