حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لسوء المعاملة بأحد مراكز الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:29 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء المعاملة بأحد مراكز الشرطة حال قيامها بتحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى قيامهن بسرقة منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 فبراير الماضى حضر لمركز شرطة الخانكة (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"- مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتضرره من طليقته "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ووالدها لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لوجود خلافات زوجية بينهما لإكتشافه قيامها ببيع نصيبه من إرث فى منزل لنفسها دون علمه بموجب توكيل رسمى محرر لها ، حيث حضرت الشاكية ووالدها من تلقاء نفسهما وبسؤالهما أنكرا تلك الإتهامات ، وإتهمت شقيقات طليقها بإتلاف باب شقتها

"منزل الزوجية" والإستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.