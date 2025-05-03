أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة غير قادرة على الحركة وينقلها للمستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:33 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.. فقد تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بطلب المساعدة فى نقل والدته "غير قادرة على الحركة"لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى محل البلاغ وتم نقل والدته إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ.